"Коко, мы тебя ждем": игроки "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и игроки "сине-бело-голубых" поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым в среду суд продлил арест до 8 февраля.
"Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя", – сказал Семак в обращении, которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1".
"Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи", – поддержал одноклубника Клаудио Маркизио.
"Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами", - добавил Юрий Жирков.
Форвард петербургского "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев находятся под стражей из-за участия в двух потасовках в столице в октябре. В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов.
Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.