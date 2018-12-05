"Коко, мы тебя ждем": игроки "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и игроки "сине-бело-голубых" поддержали . Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и игроки "сине-бело-голубых" поддержали Александра Кокорина Павла Мамаева , которым в среду суд продлил арест до 8 февраля.

"Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя", – сказал Семак в обращении, которое вышло в эфир на телеканале "Россия 1".

"Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи", – поддержал одноклубника Клаудио Маркизио.

"Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами", - добавил Юрий Жирков.

Форвард петербургского "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев находятся под стражей из-за участия в двух потасовках в столице в октябре. В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов.