Проблемы "Спартака" и характер "Ростова": первые матчи 1/4 Кубка России

В среду, 5 декабря, состоялись три четвертьфинальных матча Кубка России: "Спартак" на своем поле не смог обыграть "Урал", "Краснодар" упустил победу над "Ростовом", а "Локомотив" с минимальным счетом одолел "Рубин". Ответные игры пройдут в феврале. Яркие фотографии встреч смотрите в нашей галерее.
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В среду в Кубке России состоялось три встречи.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин (слева) и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни.
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Хавбек "Урала" Юрий Бавин (слева) и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни.
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Форвард "Спартака" Зе Луиш в движении
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Зе Луиш в окружении футболистов "Урала".
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Форвард "Спартака" Зе Луиш в окружении футболистов "Урала".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Николай Димитров (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
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Хавбек "Урала" Николай Димитров (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
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Форвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Спартака" и "Урала" перед началом матча.
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Футболисты "Спартака" и "Урала" перед началом матча.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИгровой момент у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко.
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Игровой момент у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко.
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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и главный судья Василий Казарцев (слева направо).
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Хавбек "Урала" Юрий Бавин, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и главный судья Василий Казарцев (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗащитник "Урала" Михаил Меркулов (слева) и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
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Защитник "Урала" Михаил Меркулов (слева) и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
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Форвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
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Футболисты "Спартака" радуются забитому голу.
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Футболисты "Спартака" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин, вратарь "Урала" Ярослав Годзюр и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (слева направо).
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Хавбек "Урала" Юрий Бавин, вратарь "Урала" Ярослав Годзюр и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Урала" Михаил Меркулов, Владимир Ильин и Вараздат Ароян (слева направо) радуются забитому голу.
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Футболисты "Урала" Михаил Меркулов, Владимир Ильин и Вараздат Ароян (слева направо) радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Урала" Николай Димитров и Владимир Ильин радуются забитому голу.
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Футболисты "Урала" Николай Димитров и Владимир Ильин радуются забитому голу.
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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолузащитник "Урала" Эрик Бикфалви (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Спартака" Софьян Ханни (слева) и форвард "Урала" Владимир Ильин.
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Хавбек "Спартака" Софьян Ханни (слева) и форвард "Урала" Владимир Ильин.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолузащитник "Спартака" Денис Глушаков, хавбек "Урала" Андрей Егорычев и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (слева направо).
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, хавбек "Урала" Андрей Егорычев и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Спартак"а Александр Ташаев (слева) и полузащитник "Урал" Денис Кулаков.
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Хавбек "Спартак"а Александр Ташаев (слева) и полузащитник "Урал" Денис Кулаков.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Зе Луиш (Слева) и защитник "Урала" Сергей Брызгалов.
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Форвард "Спартака" Зе Луиш (Слева) и защитник "Урала" Сергей Брызгалов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлавный судья Василий Казарцев дает свисток об окончании матча "Спартак" - "Урал".
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Главный судья Василий Казарцев дает свисток об окончании матча "Спартак" - "Урал".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Рубина" Филип Уремович (справа) и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
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Защитник "Рубина" Филип Уремович (справа) и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедики уносят с поля защитника "Локомотив" Бориса Ротенберга.
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Медики уносят с поля защитника "Локомотив" Бориса Ротенберга.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин (в центре).
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин (в центре).
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
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Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
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Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов (в центре).
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Футболисты "Локомотива" спорят с судьей.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Михаил Лысов (слева) и защитник "Рубина" Виталий Устинов.
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Хавбек "Локомотива" Михаил Лысов (слева) и защитник "Рубина" Виталий Устинов.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (слева) и хавбек "Рубина" Павел Могилевец.
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Защитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (слева) и хавбек "Рубина" Павел Могилевец.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Соломон Кверквелия (в центре).
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Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия (в центре).
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и полузащитник "Рубина" Дмитрий Полоз.
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Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и полузащитник "Рубина" Дмитрий Полоз.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Ведран Чорлука радуется забитому голу.
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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука радуется забитому голу.
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Футболисты "Локомотива" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
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Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
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Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФорвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
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Форвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФорвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и вратарь "Рубина" Егор Бабурин.
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Форвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и вратарь "Рубина" Егор Бабурин.
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Футболисты "Краснодара" радуются забитому голу.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
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Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗащитник "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и хавбек "Ростова" Сергей Паршивлюк.
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Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и хавбек "Ростова" Сергей Паршивлюк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолузащитник "Ростова" Антон Салетрос (слева) и защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.
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Полузащитник "Ростова" Антон Салетрос (слева) и защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФорвард "Ростова" Видар Кьяртанссон (слева) и защитник "Краснодара" Александр Мартынович.
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Форвард "Ростова" Видар Кьяртанссон (слева) и защитник "Краснодара" Александр Мартынович.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХавбек "Краснодара" Шарль Каборе (слева) и полузащитник "Ростова" Алексей Ионов.
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Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе (слева) и полузащитник "Ростова" Алексей Ионов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВратарь "Ростова" Сергей Песьяков пропускает мяч в свои ворота.
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Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков пропускает мяч в свои ворота.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХавбек "Краснодара" Дмитрий Стоцкий (слева) и полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев.
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Хавбек "Краснодара" Дмитрий Стоцкий (слева) и полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев.
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Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФорвард "Краснодара" Иван Игнатьев (слева) и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.
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Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев (слева) и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолузащитник "Краснодара" Виктор Классон (слева) и хавбек "Ростова" Александр Гацкан.
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Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (слева) и хавбек "Ростова" Александр Гацкан.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после пропущенного мяча от "Ростова".
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Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после пропущенного мяча от "Ростова".
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХавбек "Краснодара" Маурисио Перейра (справа) и полузащитник "Ростова" Антон Салетрос.
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Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра (справа) и полузащитник "Ростова" Антон Салетрос.