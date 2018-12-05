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Спорт РИА Новости

Проблемы "Спартака" и характер "Ростова": первые матчи 1/4 Кубка России

5 декабря 2018, 22:00
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В среду, 5 декабря, состоялись три четвертьфинальных матча Кубка России: "Спартак" на своем поле не смог обыграть "Урал", "Краснодар" упустил победу над "Ростовом", а "Локомотив" с минимальным счетом одолел "Рубин". Ответные игры пройдут в феврале. Яркие фотографии встреч смотрите в нашей галерее.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВ среду в Кубке России состоялось три встречи.
Футболисты Спартака перед началом матча
1 из 55
В среду в Кубке России состоялось три встречи.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин (слева) и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни.
Хавбек Урала Юрий Бавин (слева) и полузащитник Спартака Софьян Ханни
2 из 55
Хавбек "Урала" Юрий Бавин (слева) и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Зе Луиш в движении
Форвард Спартака Зе Луиш
3 из 55
Форвард "Спартака" Зе Луиш в движении
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Зе Луиш в окружении футболистов "Урала".
Форвард Спартака Зе Луиш в окружении футболистов Урала
4 из 55
Форвард "Спартака" Зе Луиш в окружении футболистов "Урала".
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Николай Димитров (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
Хавбек Урала Николай Димитров (слева) и защитник Спартака Георгий Джикия
5 из 55
Хавбек "Урала" Николай Димитров (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
Форвард Спартака Луис Адриано (слева) и хавбек Урала Денис Кулаков
6 из 55
Форвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.
Главный тренер Урала Дмитрий Парфенов
7 из 55
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Спартака" и "Урала" перед началом матча.
Футболисты Спартака и Урала перед началом матча
8 из 55
Футболисты "Спартака" и "Урала" перед началом матча.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИгровой момент у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Игровой момент матча Спартак - Урал
9 из 55
Игровой момент у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров.
Защитник Спартака Дмитрий Комбаров
10 из 55
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и главный судья Василий Казарцев (слева направо).
Хавбек Урала Юрий Бавин, полузащитник Спартака Денис Глушаков и главный судья Василий Казарцев (слева направо)
11 из 55
Хавбек "Урала" Юрий Бавин, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и главный судья Василий Казарцев (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗащитник "Урала" Михаил Меркулов (слева) и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
Защитник Урала Михаил Меркулов (слева) и полузащитник Спартака Лоренсо Мельгарехо
12 из 55
Защитник "Урала" Михаил Меркулов (слева) и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
Форвард Спартака Луис Адриано (слева) и хавбек Урала Денис Кулаков
13 из 55
Форвард "Спартака" Луис Адриано (слева) и хавбек "Урала" Денис Кулаков.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Спартака" радуются забитому голу.
Футболисты Спартака радуются забитому голу
14 из 55
Футболисты "Спартака" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Спартака" радуются забитому голу.
Футболисты Спартака радуются забитому голу
15 из 55
Футболисты "Спартака" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин, вратарь "Урала" Ярослав Годзюр и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (слева направо).
Хавбек Урала Юрий Бавин, вратарь Урала Ярослав Годзюр и полузащитник Спартака Лоренсо Мельгарехо (слева направо)
16 из 55
Хавбек "Урала" Юрий Бавин, вратарь "Урала" Ярослав Годзюр и полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Урала" Михаил Меркулов, Владимир Ильин и Вараздат Ароян (слева направо) радуются забитому голу.
Футболисты Урала Михаил Меркулов, Владимир Ильин и Вараздат Ароян (слева направо) радуются забитому голу
17 из 55
Футболисты "Урала" Михаил Меркулов, Владимир Ильин и Вараздат Ароян (слева направо) радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутболисты "Урала" Николай Димитров и Владимир Ильин радуются забитому голу.
Футболисты Урала Николай Димитров и Владимир Ильин радуются забитому голу
18 из 55
Футболисты "Урала" Николай Димитров и Владимир Ильин радуются забитому голу.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов.
Главный тренер Урала Дмитрий Парфёнов
19 из 55
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолузащитник "Урала" Эрик Бикфалви (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
Полузащитник Урала Эрик Бикфалви (слева) и защитник Спартака Георгий Джикия
20 из 55
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви (слева) и защитник "Спартака" Георгий Джикия.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Спартака" Софьян Ханни (слева) и форвард "Урала" Владимир Ильин.
Хавбек Спартака Софьян Ханни (слева) и форвард Урала Владимир Ильин
21 из 55
Хавбек "Спартака" Софьян Ханни (слева) и форвард "Урала" Владимир Ильин.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолузащитник "Спартака" Денис Глушаков, хавбек "Урала" Андрей Егорычев и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (слева направо).
Полузащитник Спартака Денис Глушаков, хавбек Урала Андрей Егорычев и полузащитник Спартака Софьян Ханни (слева направо)
22 из 55
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, хавбек "Урала" Андрей Егорычев и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (слева направо).
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Спартак"а Александр Ташаев (слева) и полузащитник "Урал" Денис Кулаков.
Хавбек Спартака Александр Ташаев (слева) и полузащитник Урал Денис Кулаков
23 из 55
Хавбек "Спартак"а Александр Ташаев (слева) и полузащитник "Урал" Денис Кулаков.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФорвард "Спартака" Зе Луиш (Слева) и защитник "Урала" Сергей Брызгалов.
Форвард Спартака Зе Луиш (Слева) и защитник Урала Сергей Брызгалов
24 из 55
Форвард "Спартака" Зе Луиш (Слева) и защитник "Урала" Сергей Брызгалов.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлавный судья Василий Казарцев дает свисток об окончании матча "Спартак" - "Урал".
Главный судья Василий Казарцев дает свисток об окончании матча Спартак - Урал
25 из 55
Главный судья Василий Казарцев дает свисток об окончании матча "Спартак" - "Урал".
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Рубина" Филип Уремович (справа) и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
Защитник Рубина Филип Уремович (справа) и хавбек Локомотива Мануэл Фернандеш
26 из 55
Защитник "Рубина" Филип Уремович (справа) и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедики уносят с поля защитника "Локомотив" Бориса Ротенберга.
Медики уносят с поля защитника Локомотив Бориса Ротенберга
27 из 55
Медики уносят с поля защитника "Локомотив" Бориса Ротенберга.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин (в центре).
Главный тренер Локомотива Юрий Сёмин (в центре)
28 из 55
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин (в центре).
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
Хавбек Локомотива Алексей Миранчук (слева) и защитник Рубина Егор Сорокин
29 из 55
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФорвард "Локомотива" Фёдор Смолов (в центре).
Форвард Локомотива Фёдор Смолов (в центре)
30 из 55
Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов (в центре).
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутболисты "Локомотива" спорят с судьей.
Футболисты Локомотива спорят с судьей
31 из 55
Футболисты "Локомотива" спорят с судьей.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Михаил Лысов (слева) и защитник "Рубина" Виталий Устинов.
Хавбек Локомотива Михаил Лысов (слева) и защитник Рубина Виталий Устинов
32 из 55
Хавбек "Локомотива" Михаил Лысов (слева) и защитник "Рубина" Виталий Устинов.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (слева) и хавбек "Рубина" Павел Могилевец.
Защитник Локомотива Гжегож Крыховяк (слева) и хавбек Рубина Павел Могилевец
33 из 55
Защитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк (слева) и хавбек "Рубина" Павел Могилевец.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Соломон Кверквелия (в центре).
Защитник Локомотива Соломон Кверквелия (в центре)
34 из 55
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия (в центре).
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и полузащитник "Рубина" Дмитрий Полоз.
Хавбек Локомотива Рифат Жемалетдинов (слева) и полузащитник Рубина Дмитрий Полоз
35 из 55
Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и полузащитник "Рубина" Дмитрий Полоз.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗащитник "Локомотива" Ведран Чорлука радуется забитому голу.
Защитник Локомотива Ведран Чорлука радуется забитому голу
36 из 55
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука радуется забитому голу.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутболисты "Локомотива" радуются забитому голу.
Футболисты Локомотива радуются забитому голу
37 из 55
Футболисты "Локомотива" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
Хавбек Локомотива Алексей Миранчук (слева) и защитник Рубина Егор Сорокин
38 из 55
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (слева) и защитник "Рубина" Егор Сорокин.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
Хавбек Локомотива Рифат Жемалетдинов (слева) и защитник Рубина Игорь Калинин
39 из 55
Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФорвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
Форвард Локомотива Антонио Эдер (слева) и защитник Рубина Игорь Калинин
40 из 55
Форвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и защитник "Рубина" Игорь Калинин.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФорвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и вратарь "Рубина" Егор Бабурин.
Форвард Локомотива Антонио Эдер (слева) и вратарь Рубина Егор Бабурин
41 из 55
Форвард "Локомотива" Антонио Эдер (слева) и вратарь "Рубина" Егор Бабурин.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФутболисты "Краснодара" радуются забитому голу.
Футболисты Краснодара радуются забитому голу
42 из 55
Футболисты "Краснодара" радуются забитому голу.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Главный тренер Ростова Валерий Карпин
43 из 55
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТренер "Краснодара" Мурад Мусаев.
Тренер Краснодара Мурад Мусаев
44 из 55
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗащитник "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и хавбек "Ростова" Сергей Паршивлюк.
Защитник Краснодара Кристиан Рамирес (слева) и хавбек Ростова Сергей Паршивлюк
45 из 55
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и хавбек "Ростова" Сергей Паршивлюк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолузащитник "Ростова" Антон Салетрос (слева) и защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.
Полузащитник Ростова Антон Салетрос (слева) и защитник Краснодара Кристиан Рамирес
46 из 55
Полузащитник "Ростова" Антон Салетрос (слева) и защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФорвард "Ростова" Видар Кьяртанссон (слева) и защитник "Краснодара" Александр Мартынович.
Форвард Ростова Видар Кьяртанссон (слева) и защитник Краснодара Александр Мартынович
47 из 55
Форвард "Ростова" Видар Кьяртанссон (слева) и защитник "Краснодара" Александр Мартынович.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХавбек "Краснодара" Шарль Каборе (слева) и полузащитник "Ростова" Алексей Ионов.
Хавбек Краснодара Шарль Каборе (слева) и полузащитник Ростова Алексей Ионов
48 из 55
Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе (слева) и полузащитник "Ростова" Алексей Ионов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВратарь "Ростова" Сергей Песьяков пропускает мяч в свои ворота.
Вратарь Ростова Сергей Песьяков пропускает мяч в свои ворота
49 из 55
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков пропускает мяч в свои ворота.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХавбек "Краснодара" Дмитрий Стоцкий (слева) и полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев.
Хавбек Краснодара Дмитрий Стоцкий (слева) и полузащитник Ростова Дмитрий Скопинцев
50 из 55
Хавбек "Краснодара" Дмитрий Стоцкий (слева) и полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВратарь "Краснодара" Станислав Крицюк.
Вратарь Краснодара Станислав Крицюк
51 из 55
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФорвард "Краснодара" Иван Игнатьев (слева) и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.
Форвард Краснодара Иван Игнатьев (слева) и защитник Ростова Деннис Хаджикадунич
52 из 55
Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев (слева) и защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолузащитник "Краснодара" Виктор Классон (слева) и хавбек "Ростова" Александр Гацкан.
Полузащитник Краснодара Виктор Классон (слева) и хавбек Ростова Александр Гацкан
53 из 55
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (слева) и хавбек "Ростова" Александр Гацкан.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после пропущенного мяча от "Ростова".
Вратарь Краснодара Станислав Крицюк после пропущенного мяча от Ростова
54 из 55
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после пропущенного мяча от "Ростова".
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Хавбек Краснодара Маурисио Перейра (справа) и полузащитник Ростова Антон Салетрос
55 из 55
Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра (справа) и полузащитник "Ростова" Антон Салетрос.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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13:30Фигурное катание. Универсиада. Показательные выступления: прямая трансляция
13:20Андеркард ЧМ: Универсиаду в женском одиночном катании выиграла японка
13:15Мужская сборная России по бенди разгромила финнов в полуфинале Универсиады
13:13Рукавицын: Савосин заслужил серебро ЮЧМ упорством и работой
13:09Бондарь занял третье место в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии
12:48Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров
12:46Смагин: нет сомнений в победе российских шахматистов на чемпионате мира
12:39Ганус и Пахноцкая планируют посетить симпозиум WADA в Лозанне
12:37Константинова: буду готовиться дальше, пока не пройдет ЧМ
12:36Ахметов: хочется напомнить "Рубину" о себе
12:15Московское "Динамо" вышло в полуфинал плей-офф чемпионата России по бенди
12:15Константинова: за Универсиаду ставлю себе "четверку", но "косячить" не надо
12:12Третий день юниорского чемпионата мира: гостьи из будущего и левый недокрут
12:05Тихонов о спринтерской гонке на ЧМ: надеюсь, ребята преподнесут сюрприз
12:02Менеджер о будущем Лебедева: ждем решения от WBA
12:00Тихонов назвал "слабенькой" конкуренцию в смешанной эстафете на Универсиаде
11:59Путин отметил блестящую технику Ткаченко на Универсиаде
11:57Без шансов для соперников: сборная России выиграла эстафеты на Универсиаде
11:53Константинова взяла бронзу в одиночном катании на Универсиаде
11:39РУСАДА и ITA готовятся подписать договор о сотрудничестве
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