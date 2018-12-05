Сенников: "Локомотив" использовал свой шанс и сыграл на результат в матче с "Рубином"

"1:0 – достаточно комфортный счет для "Локомотива". Главное, что не пропустили на своем поле. Матч складывался непросто: "Рубин" много атаковал, у гостей было много моментов, чтобы сравнять счет. "Локомотив" выдержал, использовал свой шанс и сыграл на результат. Это важно в кубковой игре. Забитый гол может помочь на чужом поле. Посмотрим, что будет в феврале, в какой форме будут команды", - сказал Сенников по телефону.