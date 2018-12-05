Сенников: "Локомотив" использовал свой шанс и сыграл на результат в матче с "Рубином"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболисты московского "Локомотива" в матче 1/4 финала Кубка России с казанским "Рубином" играли по результату после того, как открыли счет, заявил РИА Новости двукратный чемпион страны в составе железнодорожников Дмитрий Сенников.
"Локомотив" в среду обыграл дома "Рубин" в первом матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 54-й минуте забил Ведран Чорлука. Ответная встреча состоится в Казани в феврале.
"1:0 – достаточно комфортный счет для "Локомотива". Главное, что не пропустили на своем поле. Матч складывался непросто: "Рубин" много атаковал, у гостей было много моментов, чтобы сравнять счет. "Локомотив" выдержал, использовал свой шанс и сыграл на результат. Это важно в кубковой игре. Забитый гол может помочь на чужом поле. Посмотрим, что будет в феврале, в какой форме будут команды", - сказал Сенников по телефону.