Карпин: мы боялись атаковать, но довольны результатом матча с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что его команда боялась атаковать в матче с "Краснодаром" в Кубке России.
Первый четвертьфинальный матча Кубка России, состоявшийся в среду в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. В составе "быков" забитыми мячами отметились Иван Игнатьев (17-я минута) и Кристиан Куэва (31). У ростовчан отличились Дмитрий Скопинцев (40) и Александр Гацкан (89).
"Мы смогли отыграться за счет желания, самоотдачи, наполнения игры, дисциплины, наконец. Когда ты проигрываешь 0:2 в Краснодаре, а затем вырываешь ничью, глупо говорить, что ты не будешь доволен результатом, исходя из того, как складывался матча. Мы много боялись в начале игры, жались к воротам, в штрафной площади сидели. Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что сегодня вышли игроки, которые получают меньше игровой практики. Мы банально боялись атаковать", - сказал журналистам Карпин.
Ответный четвертьфинальный матч состоится в Ростове-на-Дону в феврале.
"Забитые на выезде голы считаются высшим коэффициентом. Это нормально. "Краснодар" сильнее играет на выезде? Они и дома здорово выглядят. Меня устраивает, что, чтобы пройти дальше, дома достаточно сыграть 0:0. Это отлично", – резюмировал Карпин.