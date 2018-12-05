Карпин: мы боялись атаковать, но довольны результатом матча с "Краснодаром"

"Мы смогли отыграться за счет желания, самоотдачи, наполнения игры, дисциплины, наконец. Когда ты проигрываешь 0:2 в Краснодаре, а затем вырываешь ничью, глупо говорить, что ты не будешь доволен результатом, исходя из того, как складывался матча. Мы много боялись в начале игры, жались к воротам, в штрафной площади сидели. Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что сегодня вышли игроки, которые получают меньше игровой практики. Мы банально боялись атаковать", - сказал журналистам Карпин.