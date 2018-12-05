Мусаев: мы наиграли на победу в матче Кубка России с "Ростовом"

"Мы увидели боевой футбол. Обе команды имели хорошие моменты. У нас хорошо получились первые 30 минут. В них мы уместили два мяча, здорово выглядели в атаке, потом стали заигрываться, играть сложно. После перерыва вообще на 10 минут выпали из игры, но соперник не забил. Затем, минуты с 60-й, мы забрали мяч под контроль и были ближе к тому, чтобы забить третий мяч, а не получить от соперника второй. Я считаю, по игре мы наиграли на победу, но есть второй матч, где нужно выходить и побеждать", – сказал журналистам Мусаев.