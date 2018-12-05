Семин: в матче с "Рубином" было много борьбы и мало красоты

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. Первый матч четвертьфинала Кубка России между "Локомотивом" и казанским "Рубином" получился очень сложным, в нем было много борьбы и мало красоты, заявил главный тренер московской футбольной команды Юрий Семин.
"Локомотив" в среду одержал домашнюю победу в первом матче Кубка России с "Рубином" со счетом 1:0.
"Настоящая кубковая игра. Очень сложная, много борьбы, мало красоты. Но второй тайм все-таки, я думаю, был достаточно интересным - были моменты и там, и там. Наверное, уже качество поля не позволяет какие-то тонкие комбинации разыгрывать. Но хорошо, что мы выиграли 1:0, это хороший результат. Больше сказать нечего. В таком графике, в котором мы играем, что-то пытались поменять - хотелось, чтобы (Гжегож) Крыховяк меньше сыграл, но так игра шла, что я не мог его поменять", - сказал Семин журналистам.
На вопрос, почему (Мануэл) Фернандеш не пожал ему руку, когда покидал поле из-за замены в конце игры, Семин ответил: "Конец матча, очень холодно, и он пошел в раздевалку. У нас нет такого, чтобы обязательно подходили к тренеру - это я специально сделал, чтобы не было у вас таких вопросов. Не вижу оснований для ситуации. Не подошел и хорошо. Главное, что играл он хорошо".