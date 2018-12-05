Семин: в матче с "Рубином" было много борьбы и мало красоты

"Настоящая кубковая игра. Очень сложная, много борьбы, мало красоты. Но второй тайм все-таки, я думаю, был достаточно интересным - были моменты и там, и там. Наверное, уже качество поля не позволяет какие-то тонкие комбинации разыгрывать. Но хорошо, что мы выиграли 1:0, это хороший результат. Больше сказать нечего. В таком графике, в котором мы играем, что-то пытались поменять - хотелось, чтобы (Гжегож) Крыховяк меньше сыграл, но так игра шла, что я не мог его поменять", - сказал Семин журналистам.