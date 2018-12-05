"Сассуоло" обыграл "Катанию" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Футболисты "Сассуоло" победили "Катанию", выступающую в третьем по силе итальянском дивизионе – серии C, и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты "Сассуоло" победили "Катанию", выступающую в третьем по силе итальянском дивизионе – серии C, и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча, состоявшаяся в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 2:1. В составе "Сассуоло" мячи забили Алессандро Матри (14-я минута) и Мануэль Локателли (80). Автором гола у "Катании" стал Фран Бродич (41).

В матче двух команд серии C "Новара" обыграла "Пизу" со счетом 3:2 и вышла в следующий раунд.