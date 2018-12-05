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Спорт РИА Новости

"Сассуоло" обыграл "Катанию" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

5 декабря 2018, 22:29
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© REUTERS / Stefano RellandiniФутболисты "Сассуоло"
Футболисты Сассуоло
© REUTERS / Stefano Rellandini
Футболисты "Сассуоло" победили "Катанию", выступающую в третьем по силе итальянском дивизионе – серии C, и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты "Сассуоло" победили "Катанию", выступающую в третьем по силе итальянском дивизионе – серии C, и вышли в 1/8 финала Кубка Италии.
Встреча, состоявшаяся в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 2:1. В составе "Сассуоло" мячи забили Алессандро Матри (14-я минута) и Мануэль Локателли (80). Автором гола у "Катании" стал Фран Бродич (41).
В матче двух команд серии C "Новара" обыграла "Пизу" со счетом 3:2 и вышла в следующий раунд.
В 1/8 финала 13 января "Сассуоло" на выезде сыграет с "Наполи", а "Новара" в гостях встретится с римским "Лацио".
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