Крыховяк назвал победу над "Рубином" в Кубке России очень тяжелой

"Когда команда побеждает, все рады. Это было тяжело - самая тяжёлая победа. Но теперь мы можем сконцентрироваться на оставшихся до перерыва двух играх", - сказал Крыховяк журналистам.

Он также отметил, что футболисты "Локомотива" не винят болельщиков в том, что многие не пришли на игру.

"Сегодня погодные условия были лучше, чем в прошлый раз. Атмосфера была хорошая, хоть пришло и мало людей. Но это середина недели, тем более на улице холодно, поздно. Мы понимаем болельщиков. Но знаем, что они всегда с нами", - заявил футболист.