Ильин: ничья со "Спартаком" в Кубке России в нашу пользу

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Сергей Астахов. Ничейный результат в первом матче 1/4 финала Кубка России с московским "Спартаком" скорее в пользу екатеринбургского "Урала", заявил нападающий уральской команды Владимир Ильин.
Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1. Ильин на 67-й минуте сравнял счет. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге 23-24 февраля.
"Сегодня было тяжелее играть, у соперника заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья. Думаю, мы в небольшом плюсе, ничья в нашу пользу. "Спартак" в ответном матче понесется вперед, а мы сыграем на контратаках", - сказал Ильин журналистам.
"Мне очень важно было забить, доволен этим голом. Можно даже сказать, он вышел полупобедным, учитывая, что мы в плюсе остались. Приятно, что супруга сделала сюрприз - приехала на стадион, не сказав мне, и я забил. Хороший день", - добавил игрок.