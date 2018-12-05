Ильин: ничья со "Спартаком" в Кубке России в нашу пользу

"Сегодня было тяжелее играть, у соперника заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья. Думаю, мы в небольшом плюсе, ничья в нашу пользу. "Спартак" в ответном матче понесется вперед, а мы сыграем на контратаках", - сказал Ильин журналистам.