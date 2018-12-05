Вратарь "Спартака" о матче с "Уралом": нам не хватило немного удачи

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты московского "Спартака" должны были побеждать екатеринбургский "Урал" в первом матче 1/4 финала Кубка России, но не использовали свои моменты, заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.
Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге в феврале.
"Не хватило немного удачи, у нас было много моментов, надо было забивать, и к 65-й минуте все было бы решено. Не забили мы - забил "Урал". Мы в каждом матче играем на победу. Есть еще вторая игра, будем готовиться к ней", - сказал Максименко журналистам.