Вратарь "Спартака" о матче с "Уралом": нам не хватило немного удачи

"Не хватило немного удачи, у нас было много моментов, надо было забивать, и к 65-й минуте все было бы решено. Не забили мы - забил "Урал". Мы в каждом матче играем на победу. Есть еще вторая игра, будем готовиться к ней", - сказал Максименко журналистам.