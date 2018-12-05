Ташаев: не хотелось бы играть в манеже в ответном матче с "Уралом"

"Нам не хватило реализации своих моментов, не в удаче дело, у партнеров не получилось этого сделать. Надеюсь, в будущем будем забивать больше. Разбирали "Урал", но больше отталкивались от своей игры, пытались навязать ее сопернику, моментами она получалась", - сказал Ташаев журналистам.

"Поживем – увидим, не могу ничего сказать, но, наверное, будет холодно. Где скажут, там и будем играть, но в манеже играть не хотелось бы, это будет неудобно всем", - ответил футболист на вопрос, как командам играть в феврале в Екатеринбурге.