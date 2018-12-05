Ташаев: не хотелось бы играть в манеже в ответном матче с "Уралом"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости, Сергей Астахов. Полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев после первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу с "Уралом" заявил, что не хотел бы играть в ответной встрече в манеже в Екатеринбурге.
Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в Екатеринбурге в конце февраля.
"Нам не хватило реализации своих моментов, не в удаче дело, у партнеров не получилось этого сделать. Надеюсь, в будущем будем забивать больше. Разбирали "Урал", но больше отталкивались от своей игры, пытались навязать ее сопернику, моментами она получалась", - сказал Ташаев журналистам.
"Поживем – увидим, не могу ничего сказать, но, наверное, будет холодно. Где скажут, там и будем играть, но в манеже играть не хотелось бы, это будет неудобно всем", - ответил футболист на вопрос, как командам играть в феврале в Екатеринбурге.