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Спорт РИА Новости

Уланов: Федоров - работящий и честный перед хоккеем парень

5 декабря 2018, 23:44
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГенеральный менеджер ХК "Спартак" Алексей Жамнов (слева) и тренер ХК "Спартак" Игорь Уланов
Генеральный менеджер ХК Спартак Алексей Жамнов (слева) и тренер ХК Спартак Игорь Уланов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семён Галькевич
Р-Спорт
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Хоккеист московского "Спартака" Артем Федоров с первых игр доказывает, что заслуженно получает много игрового времени, заявил тренер "красно-белых" Игорь Уланов.
МЫТИЩИ, 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист московского "Спартака" Артем Федоров с первых игр доказывает, что заслуженно получает много игрового времени, заявил тренер "красно-белых" Игорь Уланов.
"Спартак" в среду в Мытищах со счетом 5:1 обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Федоров набрал три очка. После перехода из уфимского "Салавата Юлаева" форвард набрал семь очков в семи матчах за "Спартак".
"Перед обменом мы много говорили с "Салаватом". Федоров - парень честный перед хоккеем, откровенный, работящий. Просто иногда бывает, что игрок не в своей команде, не у своего тренера. В "Спартаке" он получил лед, получил большинство и с первых игр доказывает, что занимает свое место. Его результативность - огромная заслуга и его, и партнеров", - сказал Уланов журналистам.
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Игорь УлановСпортХоккей
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