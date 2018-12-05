Уланов: Федоров - работящий и честный перед хоккеем парень

МЫТИЩИ, 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеист московского "Спартака" Артем Федоров с первых игр доказывает, что заслуженно получает много игрового времени, заявил тренер "красно-белых" Игорь Уланов.
"Спартак" в среду в Мытищах со счетом 5:1 обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Федоров набрал три очка. После перехода из уфимского "Салавата Юлаева" форвард набрал семь очков в семи матчах за "Спартак".
"Перед обменом мы много говорили с "Салаватом". Федоров - парень честный перед хоккеем, откровенный, работящий. Просто иногда бывает, что игрок не в своей команде, не у своего тренера. В "Спартаке" он получил лед, получил большинство и с первых игр доказывает, что занимает свое место. Его результативность - огромная заслуга и его, и партнеров", - сказал Уланов журналистам.