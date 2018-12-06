Президент "Локомотива": справились с задачей не пропустить в матче с "Рубином"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболистам "Локомотива" было важно не пропустить в первом матче четвертьфинала Кубка России с казанским "Рубином", и они с этой задачей справились, заявил президент московского клуба Илья Геркус.
Первая встреча команд, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный мяч на 54-й минуте забил Ведран Чорлука. Ответная игра состоится в Казани в феврале.
"Хороший кубковый матч. Было важно не пропустить - с задачей справились. Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над "Рубином", - написал Геркус в своем микроблоге в Twitter.