Президент "Локомотива": справились с задачей не пропустить в матче с "Рубином"

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Футболистам "Локомотива" было важно не пропустить в первом матче четвертьфинала Кубка России с казанским "Рубином", и они с этой задачей справились, заявил президент московского клуба Илья Геркус.