"Барселона" и "Вальядолид" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты "Барселоны" и "Вальядолида" по суммам двух матчей преодолели барьер 1/16 финала Кубка Испании и вышли в следующий раунд.
В среду "Барселона" на своем поле со счетом 4:1 разгромила "Культураль Леонесу", выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. В составе "сине-гранатовых" дубль оформил Денис Суарес (26-я и 70-я минуты), по мячу забили Мунир Эль-Хаддади (18) и Малком (43). У соперников отличился Хосеп Сене (54).
Первый матч, прошедший 31 октября в городе Леон, также закончился победой каталонской команды – 1:0.
"Вальядолид" дома одолел "Мальорку" со счетом 2:1. Первая игра завершилась с аналогичным счетом в пользу "бело-фиолетовых".