"Барселона" и "Вальядолид" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

В среду "Барселона" на своем поле со счетом 4:1 разгромила "Культураль Леонесу", выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. В составе "сине-гранатовых" дубль оформил Денис Суарес (26-я и 70-я минуты), по мячу забили Мунир Эль-Хаддади (18) и Малком (43). У соперников отличился Хосеп Сене (54).