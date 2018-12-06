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Спорт РИА Новости
Гран-при по фигурному катанию

Тренер Загитовой рассказал, как фигуристке мешает шумиха в интернете

6 декабря 2018, 07:39
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Произвольная программа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Самохвалов
Р-Спорт
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ВАНКУВЕР, 6 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова могла бы лучше сосредоточиться на спорте, если бы вокруг нее не было такого активного обсуждения, заявил тренер спортсменки Даниил Глейхенгауз.
Загитова выступит в финале Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. Накануне она провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. При этом в обществе продолжают активно обсуждать тему соперничества Загитовой и серебряного призера Игр в Пхенчхане Евгении Медведевой.
Глейхенгауз отметил, что настрой у Загитовой хороший.
"После перелета провели достаточно хорошую тренировку. Ни разу не упала, так что это не может не радовать, — с улыбкой сказал Глейхенгауз журналистам. — Она спокойно раскаталась минут десять, так как у нас было позднее включение (тренировочного проката программы. — Прим. ред.). По ней было видно, что ее все устраивает и ей комфортно".
На вопрос, как Загитова справляется с повышенным вниманием, тренер ответил так: "Всего должно быть в меру. В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше. Она достаточно юная, и ей бы просто было легче тренироваться и доставлять удовольствие людям, не переживать, кому она нравится, а кому нет".
"Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание, на что не надо", — продолжил специалист.
"Все равно мы ее окружаем своей заботой и теплом, кроме тренерских наставлений стараемся еще и как родители быть для нее. Думаю, мы идем в правильном направлении", — заключил Глейхенгауз.
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