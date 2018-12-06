ОКР подаст в Мосгорсуд жалобу на решение по Зубкову, сообщил источник

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) в лице президента организации Станислава Позднякова намеревается в четверг подать в Мосгорсуд жалобу на решение по главе Федерации бобслея России Александру Зубкову, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Мосгорсуд в ноябре удовлетворил исковые требования Зубкова об отказе в признании и исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS). 6 декабря истекает срок по апелляции на это решение Мосгорсуда.

Как рассказал собеседник агентства, ОКР 1 декабря получил письмо из Международного олимпийского комитета (МОК), в котором было указано, чтобы во исполнение решения CAS, ОКР обеспечил передачу оригиналов золотых медалей Зубкова с Олимпиады в Сочи в МОК для перераспределения.

Как сообщил источник, подачей жалобы на решение Мосгорсуда по Зубкову ОКР защищает Олимпийскую хартию.