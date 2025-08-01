Месси продлит контракт с "Интер Майами"
Месси продлит контракт с Интер Майами до 2028 года
© Соцсети футболистаЛионель Месси
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Капитан "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) до 2028 года, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, о новом соглашении будет объявлено в ближайшие дни или недели. По условиям договора Месси получит право на расторжение контракта в конце 2026 года, а в конце 2027 года прервать действие документа сможет клуб.
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Месси 38 лет, его действующий контракт истекает в конце года. В текущем сезоне аргентинец провел 23 матча за "Интер Майами" и забил 19 мячей. Прежде Месси выступал за испанскую "Барселону", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов, и французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции.
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
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