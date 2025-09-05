В чемпионате России по регби могут сократить число легионеров

https://rsport.ria.ru/20250905/regbi-2040045289.html
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федерация регби России (ФРР) планирует поэтапно сократить лимит на легионеров в чемпионате и Кубке страны до пяти игроков в заявках на турнир и на матч к 2027 году, сообщается на сайте организации. В заявлении отмечается, что на высшем совете федерации предлагалось утвердить план, согласно которому с сезона 2026 года количество иностранных игроков в заявках на турнир и матч будет уменьшено до шести человек, а с сезона 2027 года - до пяти. "Министр спорта РФ Михаил Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта, чтобы российские игроки могли играть за сборную и мы готовили резерв. Мне не очень нравится, лишь через три года мы реально уменьшим лимит. Я готов сократить количество легионеров в наших клубах до пяти прямо сейчас. То, что ребята-легионеры играют в нашем чемпионате, - это здорово, турнир стал привлекательным, молодежь растет. Большинство иностранцев обрусели, начали говорить по-русски. Это грузины и юаровцы, они оказались ребятами вне политики. Ни один из этих регбистов не устроил нам за все это время ни одного политического скандала", - заявил президент ФРР Игорь Артемьев.Сообщается, что по итогам обсуждения вопрос об изменении лимита на легионеров был отложен.
