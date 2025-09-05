Рейтинг@Mail.ru
16:40 05.09.2025 (обновлено: 17:33 05.09.2025)
В чемпионате России по регби могут сократить число легионеров
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федерация регби России (ФРР) планирует поэтапно сократить лимит на легионеров в чемпионате и Кубке страны до пяти игроков в заявках на турнир и на матч к 2027 году, сообщается на сайте организации. В заявлении отмечается, что на высшем совете федерации предлагалось утвердить план, согласно которому с сезона 2026 года количество иностранных игроков в заявках на турнир и матч будет уменьшено до шести человек, а с сезона 2027 года - до пяти. &quot;Министр спорта РФ Михаил Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта, чтобы российские игроки могли играть за сборную и мы готовили резерв. Мне не очень нравится, лишь через три года мы реально уменьшим лимит. Я готов сократить количество легионеров в наших клубах до пяти прямо сейчас. То, что ребята-легионеры играют в нашем чемпионате, - это здорово, турнир стал привлекательным, молодежь растет. Большинство иностранцев обрусели, начали говорить по-русски. Это грузины и юаровцы, они оказались ребятами вне политики. Ни один из этих регбистов не устроил нам за все это время ни одного политического скандала&quot;, - заявил президент ФРР Игорь Артемьев.Сообщается, что по итогам обсуждения вопрос об изменении лимита на легионеров был отложен.
спорт, михаил дегтярев, регби, федерация регби россии (фрр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Регби, Федерация регби России (ФРР)
© Владимир Вяткин
© Владимир Вяткин
Мяч для регби. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федерация регби России (ФРР) планирует поэтапно сократить лимит на легионеров в чемпионате и Кубке страны до пяти игроков в заявках на турнир и на матч к 2027 году, сообщается на сайте организации.
В заявлении отмечается, что на высшем совете федерации предлагалось утвердить план, согласно которому с сезона 2026 года количество иностранных игроков в заявках на турнир и матч будет уменьшено до шести человек, а с сезона 2027 года - до пяти.
"Министр спорта РФ Михаил Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта, чтобы российские игроки могли играть за сборную и мы готовили резерв. Мне не очень нравится, лишь через три года мы реально уменьшим лимит. Я готов сократить количество легионеров в наших клубах до пяти прямо сейчас. То, что ребята-легионеры играют в нашем чемпионате, - это здорово, турнир стал привлекательным, молодежь растет. Большинство иностранцев обрусели, начали говорить по-русски. Это грузины и юаровцы, они оказались ребятами вне политики. Ни один из этих регбистов не устроил нам за все это время ни одного политического скандала", - заявил президент ФРР Игорь Артемьев.

Сообщается, что по итогам обсуждения вопрос об изменении лимита на легионеров был отложен.
