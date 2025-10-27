Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового
18:11 27.10.2025 (обновлено: 18:50 27.10.2025)
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового
Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, передает корреспондент РИА РИА Новости Спорт, 27.10.2025
2025
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Попытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового
В Петербурге арестовали четверых подозреваемых в похищении футболиста Мостового

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила судья Наталья Рябова, срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Появились новые подробности по делу о попытке похищения Мостового
Вчера, 15:46
Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
В понедельник суд зарегистрировал ходатайство следствия об заключении под стражу Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева,.
По данным объединенной пресс-службы судов города, фигурантов задержали накануне, в тот же день им предъявили обвинение, вину они признали в полном объеме.
Злоумышленников подозревают в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК, уголовные дела возбудили по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трое жителей Приморья похитили человека ради десяти тысяч рублей
7 июля, 04:16
Позже главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило, что задержан еще один подозреваемый.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов рублей.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Нерадивые преступники": Журова высказалась о попытке похищения Мостового
Вчера, 11:09
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Попытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового
 
