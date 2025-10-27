Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового

Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщила судья Наталья Рябова, срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

В понедельник суд зарегистрировал ходатайство следствия об заключении под стражу Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева,.

По данным объединенной пресс-службы судов города, фигурантов задержали накануне, в тот же день им предъявили обвинение, вину они признали в полном объеме.

Злоумышленников подозревают в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК , уголовные дела возбудили по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

Позже главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило, что задержан еще один подозреваемый.