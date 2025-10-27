https://rsport.ria.ru/20251027/sud-2051005140.html
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста "Зенита" Мостового
Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, передает корреспондент РИА РИА Новости Спорт, 27.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила судья Наталья Рябова, срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября.
Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
В понедельник суд зарегистрировал ходатайство следствия об заключении под стражу Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева,.
По данным объединенной пресс-службы судов города, фигурантов задержали накануне, в тот же день им предъявили обвинение, вину они признали в полном объеме.
Злоумышленников подозревают в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Как сообщал СК
, уголовные дела возбудили по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
Позже главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу
сообщило, что задержан еще один подозреваемый.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов рублей.