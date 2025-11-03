https://rsport.ria.ru/20251103/gribanov-2052665667.html
На юго-западе Турции погиб российский парапланерист
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщила газета Star. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
