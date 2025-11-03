Рейтинг@Mail.ru
18:19 03.11.2025 (обновлено: 18:38 03.11.2025)
На юго-западе Турции погиб российский парапланерист
На юго-западе Турции погиб российский парапланерист
На юго-западе Турции погиб российский парапланерист

На юго-западе Турции при полете погиб российский парапланерист Грибанов

© соцсети Вячеслава ГрибановаРоссийский парапланерист Вячеслав Грибанов
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© соцсети Вячеслава Грибанова
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Архивное фото
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщила газета Star.
«
"Российский пилот параплана Вячеслав Грибанов (37) совершил полет с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз. После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность", — говорится в публикации.
На место происшествия направили сотрудников жандармерии и медицинские бригады. Они констатировали смерть спортсмена.
Его тело доставили в морг государственной больницы Фетхие.
 
