Игроки "Локомотива" и "Рубина" почтили память Ломакина перед матчем Кубка России

В понедельник "Локомотив" сообщил, что 18-летний игрок молодежной команды Алексей Ломакин погиб в Москве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист, вероятно, умер от переохлаждения.

Перед началом встречи, которая проходит в среду в Москве, футболисты обеих команд в центральном круге почтили память Ломакина, после чего болельщики несколько минут скандировали фамилию погибшего футболиста.