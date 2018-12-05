Игроки "Локомотива" и "Рубина" почтили память Ломакина перед матчем Кубка России

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. Футболисты московского "Локомотива" и казанского "Рубина" почтили минутой молчания память футболиста молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина перед началом матча четвертьфинала Кубка России.
В понедельник "Локомотив" сообщил, что 18-летний игрок молодежной команды Алексей Ломакин погиб в Москве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист, вероятно, умер от переохлаждения.
Перед началом встречи, которая проходит в среду в Москве, футболисты обеих команд в центральном круге почтили память Ломакина, после чего болельщики несколько минут скандировали фамилию погибшего футболиста.