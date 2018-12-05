Ротенберг и Подберезкин получили травмы в матче "Локомотив" - "Рубин"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова . Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг получил травму в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу с казанским "Рубином" и покинул поле на носилках.

Встреча команд проходит в среду в Москве. На 14-й минуте при счете 0:0 футболист травмировал ногу, когда навешивал в штрафную соперника с правого фланга. Игрок упал на газон, держась за правое колено и не смог продолжить игру.