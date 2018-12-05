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Спорт РИА Новости

Ротенберг и Подберезкин получили травмы в матче "Локомотив" - "Рубин"

5 декабря 2018, 20:05
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедики уносят с поля защитника "Локомотив" Бориса Ротенберга
Медики уносят с поля защитника Локомотив Бориса Ротенберга
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Елена Дьячкова
Р-Спорт
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Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг получил травму в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу с казанским "Рубином" и покинул поле на носилках.
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг получил травму в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу с казанским "Рубином" и покинул поле на носилках.
Встреча команд проходит в среду в Москве. На 14-й минуте при счете 0:0 футболист травмировал ногу, когда навешивал в штрафную соперника с правого фланга. Игрок упал на газон, держась за правое колено и не смог продолжить игру.
На замену Ротенбергу на поле вышел Рифат Жемалетдинов.
На 20-й минуте встречи "Рубин" также был вынужден произвести первую замену из-за травмы игрока. Полузащитник Вячеслав Подберезкин захромал и уступил место в составе Дмитрию Полозу.
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