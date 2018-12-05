Болельщики "Спартака" во время матча с "Урала" призывают Глушакова покинуть клуб

Болельщики московского "Спартака" во время первого матча 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом" оскорбляют футболиста "красно-белых" Дениса Глушакова и призывают его покинуть клуб.

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики московского "Спартака" во время первого матча 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом" оскорбляют футболиста "красно-белых" Дениса Глушакова и призывают его покинуть клуб.

Встреча проходит в среду в Москве. Глушаков вышел в стартовом составе в статусе капитана "Спартака". Болельщики оскорбляют футболиста во время игры. Подобные акции они устраивали и ранее.

В сентябре возглавлявший тогда "Спартак" Массимо Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера, о которой было объявлено 22 октября, оба футболиста вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "красно-белых" "Фратрия" выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее "Фратрия" заявила, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.