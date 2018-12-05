Вяльбе: Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе в гонке на 15 км

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов точно выступит в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Давосе.
Устюгов травмировал палец на одном из предсезонных сборов, затем успешно перенес операцию и вернулся к тренировкам в ограниченном объеме.
"Пятнашку" свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках. Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к "Тур де Ски", - приводятся слова Вяльбе на сайте Олимпийского комитета России.
Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15-16 декабря.