Вяльбе: Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе в гонке на 15 км

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов точно выступит в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Давосе.