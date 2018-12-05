Адвокат рассказала о судебном парадоксе в деле Кокорина и Мамаева

"Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом", - добавила Стукалова.