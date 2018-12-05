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Спорт РИА Новости

Адвокат рассказала о судебном парадоксе в деле Кокорина и Мамаева

5 декабря 2018, 21:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, пожаловалась на несправедливое отношение к защитникам футболиста, которых оставили под стражей до начала февраля, и рассказала о парадоксальном решении суда.
Тверской суд Москвы в среду продлил до 8 февраля 2019 года арест Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице.
"По итогам сегодняшнего судебного разбирательства, происходившего при нарушении прав на защиту адвокатов Кокориных, которых судья ограничил в обосновании возражения на заявленное следователем ходатайство, вынесено постановление суда, которое содержит пересказ ходатайства следователя, а обосновано только тем, что ходатайство следователя составлено с соблюдением требования закона, надлежащим должностным лицом, с согласия надлежащего руководителя, в установленный законом срок... Возражения адвокатов и защиты не вошли в содержание постановления суда, который ограничился общей фразой, что они просто имели место, причем от всех сразу обвиняемых и от всех сразу защитников", - написала адвокат на своей странице в Instagram.
"Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом", - добавила Стукалова.
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