"Амур" проиграл "Локомотиву" и потерпел четвертое поражение в КХЛ подряд

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского "Амура" уступили ярославскому "Локомотиву" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Ярославе, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Никита Черепанов (3-я минута), Данил Юртайкин (3) и Петри Контиола (40).
Чешский голкипер "Локомотива" Александр Салак провел четвертый "сухой" матч в текущем сезоне и одержал 100-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ.
Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов сыграл 200-й матч в регулярных чемпионатах.
"Амур" потерпел четвертое поражение в чемпионате подряд.