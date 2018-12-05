"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" на своем поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в первом матче четвертьфинала Кубка России.
Встреча состоялась в среду на стадионе "красно-белых" в Москве и завершилась со счетом 1:1. Матч собрал на трибунах 9333 зрителя, что стало новым антирекордом домашней арены "Спартака".
В составе хозяев гол забил Софьян Ханни (48-я минута), у гостей отличился Владимир Ильин (67).
Ответная игра запланирована в Екатеринбурге 23 или 24 февраля 2019 года.