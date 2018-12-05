Бердыев: "Рубину" не хватило гола на выезде в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. "Локомотив" и "Рубин" показали футбол неплохого качества в четвертьфинальной игре Кубка России, однако клубу из столицы Татарстана не хватило гола, забитого на выезде, чтобы чувствовать себя комфортно, заявил главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.
"Рубин" в среду потерпел поражение от "Локомотива" в первом матче четвертьфинала Кубка России со счетом 0:1. Игра прошла в Москве, ответный матч пройдет в Казани.
"В целом неплохую игру провели обе команды. Нам гола на выезде не хватило, чтобы более или менее себя комфортно чувствовать в ответной игре", - сказал Бердыев журналистам.
На вопрос о том, что футболисты "Рубина" не смогли во втором тайме полностью противодействовать Антону Миранчуку, вышедшему на поле на замену, Бердыев ответил: "Я бы не сказал, что там Антон что-то сделал серьезное".