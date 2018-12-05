Парфенов: матч со "Спартаком" получился боевым

"Действительно кубковый матч (получился), обилие моментов у обеих команд, не было закрытой игры. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом, были моменты, где и мы владели преимуществом. Итог на табло, хорошая и боевая игра", - сказал Парфенов журналистам.

Ответная игра запланирована на февраль 2019 года. "Есть дата, есть понимание. Будет ли матч, я не знаю. Игра в манеже? Может, будет плюс пять градусов или минус пять градусов", - добавил тренер.