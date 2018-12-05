Семин: у Ротенберга подозрение на травму крестообразной связки

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг получил серьезную травму в первом матче четвертьфинала Кубка России с казанским "Рубином", есть подозрение на повреждение крестообразной связки, сообщил главный тренер столичного клуба Юрий Семин.
Ротенберг получил травму на 14-й минуте матча и упал на поле, держась за правое колено. Футболист не смог продолжить игру, которая завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0
"По-моему, у него серьезная травма. Подозрение на травму крестообразной связки. Дай бог, чтобы это было не так", - сказал Семин журналистам.