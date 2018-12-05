Кононов: первый тайм с "Уралом" "Спартак" провел плохо, это мягко сказано

*МОСКВА, 5 дек – РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничьей в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу с екатеринбургским "Уралом" заявил, что команда очень плохо провела первый тайм.
Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1. Ответная игра запланирована на 23-24 февраля 2019 года.
"Первый тайм мы отыграли плохо, это мягко сказано. Пытались играть низом, в более позиционную атаку, но было много потерь. Не было обострения, был контрпрессинг, но не обостряли. Второй тайм играли быстрее, появились моменты, могли забить больше, чем один гол, но не успевали в контрпрессинг и соперник проводил атаки, одна из которых завершилась голом", - сказал Кононов журналистам.
"График непростой. За второй тайм ребят поблагодарил, но все понимают, что дома надо было побеждать. Есть шансы в ответной игре. Даже если бы проиграли, будем играть с "Уралом", чтобы выйти в полуфинал", - добавил тренер.