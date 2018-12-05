Кононов: первый тайм с "Уралом" "Спартак" провел плохо, это мягко сказано

"Первый тайм мы отыграли плохо, это мягко сказано. Пытались играть низом, в более позиционную атаку, но было много потерь. Не было обострения, был контрпрессинг, но не обостряли. Второй тайм играли быстрее, появились моменты, могли забить больше, чем один гол, но не успевали в контрпрессинг и соперник проводил атаки, одна из которых завершилась голом", - сказал Кононов журналистам.