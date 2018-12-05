Кононов: Фернандо полгода играл на уколах, сейчас у него рецидив травмы

"У Фернандо неприятная травма. Практически полгода он играл на обезболивающих, сейчас пошел рецидив, пошло ухудшение. Врачи принимают решение, все зависит от них. Мое мнение такое – футболист должен играть здоровым, будем исходить из этого", - сказал Кононов журналистам.