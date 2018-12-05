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Спорт РИА Новости

Кононов: Фернандо полгода играл на уколах, сейчас у него рецидив травмы

5 декабря 2018, 22:01
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПолузащитник "Локомотива" Игорь Денисов (на дальнем плане) и хавбек "Спартака" Лукас Фернандо
Полузащитник Локомотива Игорь Денисов (на дальнем плане) и хавбек Спартака Лукас Фернандо
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Астахов
Р-Спорт
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Полузащитник московского "Спартака" Фернандо полгода играл на обезболивающих уколах, на данный момент у него неприятная травма и идет ухудшение, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости, Сергей Астахов. Полузащитник московского "Спартака" Фернандо полгода играл на обезболивающих уколах, на данный момент у него неприятная травма и идет ухудшение, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Первый матч 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом" состоялся в среду в Москве и завершился со счетом 1:1. Ответная игра запланирована на 23-24 февраля 2019 года. Фернандо получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" (2:1) в воскресенье.
"У Фернандо неприятная травма. Практически полгода он играл на обезболивающих, сейчас пошел рецидив, пошло ухудшение. Врачи принимают решение, все зависит от них. Мое мнение такое – футболист должен играть здоровым, будем исходить из этого", - сказал Кононов журналистам.
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