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Спорт РИА Новости

Спиридонов: "Спартак" должен был победить "Урал" с разницей в 2-3 мяча

5 декабря 2018, 22:02
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХавбек "Урала" Юрий Бавин (слева) и полузащитник "Спартака" Софьян Ханни
Хавбек Урала Юрий Бавин (слева) и полузащитник Спартака Софьян Ханни
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ильдар Сатдинов
Р-Спорт
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Футболисты "Спартака" создали достаточно опасных моментов для того, чтобы победить екатеринбургский "Урал" с разницей в два-три мяча в четвертьфинальном матче Кубка России, заявил РИА Новости болельщик московской команды, чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Футболисты "Спартака" создали достаточно опасных моментов для того, чтобы победить екатеринбургский "Урал" с разницей в два-три мяча в четвертьфинальном матче Кубка России, заявил РИА Новости болельщик московской команды, чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов.
"Спартак" в среду в Москве сыграл вничью с "Уралом" со счетом 1:1 в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
"Спартак" 100% должен был дожимать "Урал", столько было моментов. Должны были выигрывать с разницей в два-три мяча. Сложно сказать, что помешало победить. Сам до сих пор не могу понять, во что играет "Спартак". Я надеялся на победу. Но не проиграли, и в нынешней ситуации это уже хорошо. Будем болеть и смотреть дальше. Надеюсь, что "Спартак" пройдет дальше, тем более такая турнирная сетка", - сказал Спиридонов по телефону.
Ответный матч пройдет в Екатеринбурге в феврале 2019 года.
"Ответный матч пройдет уже после трансферного окна, с кем-то "Спартак" попрощается, кого-то возьмет. Мне кажется, что "Спартак" пройдет дальше в Кубке, пора уже что-то выигрывать в России. В чемпионате уже проблематично догнать "Зенит", хотя реально. Петербуржцы играют ведь по одной схеме – забросили мяч на Артема Дзюбу, он сделал скидку под удар. Футболисты "Зенита" сейчас играют больше в баскетбол, а не в футбол", - отметил Спиридонов.
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