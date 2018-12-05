Спиридонов: "Спартак" должен был победить "Урал" с разницей в 2-3 мяча

"Спартак" 100% должен был дожимать "Урал", столько было моментов. Должны были выигрывать с разницей в два-три мяча. Сложно сказать, что помешало победить. Сам до сих пор не могу понять, во что играет "Спартак". Я надеялся на победу. Но не проиграли, и в нынешней ситуации это уже хорошо. Будем болеть и смотреть дальше. Надеюсь, что "Спартак" пройдет дальше, тем более такая турнирная сетка", - сказал Спиридонов по телефону.