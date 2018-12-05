Московское "Динамо" одержало шестую победу подряд, обыграв "Куньлунь"

Игра, прошедшая в среду в Москве, закончилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1). В составе "бело-голубых" дубль оформил Андрей Алексеев (23-я и 42-я минуты), по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий (30) и Игорь Макаров (36). У китайской команды отличились Олли Палола (11), Вели-Матти Савинайнен (28) и Джастин Фонтэйн (49).