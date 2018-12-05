Кононов: Петкович получил травму в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости, Сергей Астахов. Защитник московского "Спартака" Марко Петкович получил травму в матче 16-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом", в ближайшее время он вернется к тренировкам, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Петкович не вошел в заявку на первый матч 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом", который состоялся в среду в Москве и завершился со счетом 1:1.
"Петкович получил в игре с "Локомотивом" небольшую травму, надеюсь, завтра он уже будет тренироваться", - сказал Кононов журналистам.