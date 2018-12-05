"Спартак" установил антирекорд посещаемости домашней арены в матче с "Уралом"

Посещаемость стадиона "Спартак" в первом матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и екатеринбургским "Уралом" стала самой низкой в истории арены московского клуба в Тушине, зафиксированной во всех турнирах.

Болельщики "Спартака" на матче с "Рубином"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости, Сергей Астахов. Посещаемость стадиона . Посещаемость стадиона "Спартак" в первом матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и екатеринбургским "Уралом" стала самой низкой в истории арены московского клуба в Тушине, зафиксированной во всех турнирах.

Встреча 1/4 финала Кубка России состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1. Матч посетили 9 тысяч 333 зрителя.

Предыдущий антирекорд по посещаемости на стадионе "Спартак" во всех турнирах был установлен 30 мая 2015 года. На матче 30-го тура чемпионата России с пермским "Амкаром" (3:3) присутствовали 11 тысяч 527 зрителей.