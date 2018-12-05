Кононов о возможном уходе Еременко: сейчас мне нужны все игроки

В конце ноября глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что у Еременко "отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости, на восстановление у него уйдет около двух недель". В последний раз Еременко выходил на поле в ноябре в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс".

"Мне все футболисты нужны сейчас", - сказал Кононов журналистам, отвечая на вопрос о возможном уходе Еременко.

"Спартак" в августе объявил, что достиг договоренности о подписании контракта с Еременко, срок договора не уточнялся. В начале октября закончилась двухлетняя дисквалификация игрока, и он дебютировал за команду в матче чемпионата России с красноярским "Енисеем". В ноябре вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов опроверг информацию о том, что контракт полузащитника рассчитан до нового года.