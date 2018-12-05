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Спорт РИА Новости

Семин: самое важное - матч с "Оренбургом", оставшиеся в живых сыграют с "Шальке"

5 декабря 2018, 22:13
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин
Главный тренер Локомотива Юрий Сёмин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Елена Дьячкова
Р-Спорт
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Московский "Локомотив" не будет выпускать резервный состав на матч чемпионата России по футболу против "Оренбурга", чтобы приберечь игроков на встречу Лиги чемпионов с немецким "Шальке", заявил главный тренер столичного клуба Юрий Семин.
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Елена Дьячкова. Московский "Локомотив" не будет выпускать резервный состав на матч чемпионата России по футболу против "Оренбурга", чтобы приберечь игроков на встречу Лиги чемпионов с немецким "Шальке", заявил главный тренер столичного клуба Юрий Семин.
Игра между "Локомотивом" и "Оренбургом" пройдет в Москве в субботу. Во вторник московская команда на выезде встретится с "Шальке" в Лиге чемпионов.
"Да ни в коем случае! Живем от игры к игре. Самое важное сейчас - матч с "Оренбургом". А потом уже кто живой останется, будет играть с "Шальке", - сказал Семин журналистам, отвечая на вопрос, намерен ли он ослабить состав на матч с "Оренбургом" в преддверии игры с "Шальке".
В среду "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в первом матче четвертьфинала Кубка России со счетом 1:0. Семин выразил недовольство отказом перенести их матч с "Рубином" на другую дату.
"Такой большой перерыв перед ответной игрой? Этот вопрос вы задайте составителям календаря. И спросите еще, почему "Арсеналу" с "Оренбургом" перенесли матч Кубка России, а нам не могли. Никто не может понять! Я не могу понять, почему там произошел перенос, а сколько просили мы, у нас переноса не было", - заявил специалист.
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Юрий СеминСпортФутбол
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