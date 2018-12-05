Семин: самое важное - матч с "Оренбургом", оставшиеся в живых сыграют с "Шальке"

Игра между "Локомотивом" и "Оренбургом" пройдет в Москве в субботу. Во вторник московская команда на выезде встретится с "Шальке" в Лиге чемпионов.

"Да ни в коем случае! Живем от игры к игре. Самое важное сейчас - матч с "Оренбургом". А потом уже кто живой останется, будет играть с "Шальке", - сказал Семин журналистам, отвечая на вопрос, намерен ли он ослабить состав на матч с "Оренбургом" в преддверии игры с "Шальке".

"Такой большой перерыв перед ответной игрой? Этот вопрос вы задайте составителям календаря. И спросите еще, почему "Арсеналу" с "Оренбургом" перенесли матч Кубка России, а нам не могли. Никто не может понять! Я не могу понять, почему там произошел перенос, а сколько просили мы, у нас переноса не было", - заявил специалист.