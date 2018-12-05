Мирзоян: "Спартак" с большим желанием играл против "Урала", это радует

"Спартак" последние два сезона неудачно играет против "Урала". Сегодня хотелось изменить эту тенденцию. "Спартак" играл с большим желанием и до конца матча старался выдержать темп игры. Вот это порадовало. А "Урал" - очень хорошая, уверенная в себе команда, которая грамотно действует в разных ситуациях. Раньше "Урал" и "Спартак" считались разными по классу командами, теперь – нет. Надеюсь, что по итогам второго матча "Спартак" пройдет (в полуфинал)", - сказал Мирзоян по телефону.