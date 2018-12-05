Мирзоян: "Спартак" с большим желанием играл против "Урала", это радует

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Футболисты московского "Спартака" с большим желанием играли против екатеринбургского "Урала" в матче Кубка России и до конца встречи старались выдержать темп игры, это радует, заявил РИА Новости советник президента РФС, бывший защитник "красно-белых" Александр Мирзоян.
"Спартак" в среду в Москве сыграл вничью с "Уралом" со счетом 1:1 в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
"Спартак" последние два сезона неудачно играет против "Урала". Сегодня хотелось изменить эту тенденцию. "Спартак" играл с большим желанием и до конца матча старался выдержать темп игры. Вот это порадовало. А "Урал" - очень хорошая, уверенная в себе команда, которая грамотно действует в разных ситуациях. Раньше "Урал" и "Спартак" считались разными по классу командами, теперь – нет. Надеюсь, что по итогам второго матча "Спартак" пройдет (в полуфинал)", - сказал Мирзоян по телефону.
Ответный матч состоится в Екатеринбурге 23 или 24 февраля 2019 года.
"До февраля еще много времени. Возможно, изменятся составы обеих команд. Пока сложно оценивать шансы в этом противостоянии. Я не думаю, что пропущенный "Спартаком" гол как-то скажется в ответной игре. Надеюсь, что "Спартак" хорошо подготовится и будет уверенным в себе во втором матче", - отметил Мирзоян.