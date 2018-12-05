Болельщик набил татуировку в честь победы "Ливерпуля" над "Эвертоном"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости . Болельщик сделал себе татуировку, чтобы увековечить победу любимой команды над в мерсисайдском дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии.

Во время матча британский болельщик в интернете пообещал сделать татуировку, если вышедший на замену Ориджи забьет гол. В итоге фанату пришлось сдержать свое слово: на ноге он набил не только фамилию футболиста, но и счет матча.