Болельщик набил татуировку в честь победы "Ливерпуля" над "Эвертоном"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Болельщик сделал себе татуировку, чтобы увековечить победу любимой команды над в мерсисайдском дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая на поле "Ливерпуля", завершилась со счетом 1:0. Гол на шестой добавленной к матчу минуте забил Дивок Ориджи.
Во время матча британский болельщик в интернете пообещал сделать татуировку, если вышедший на замену Ориджи забьет гол. В итоге фанату пришлось сдержать свое слово: на ноге он набил не только фамилию футболиста, но и счет матча.
So here it is ladies and gentlemen, as promised. My ode to the great @DivockOrigi. pic.twitter.com/Lc3s9GAbi0— Forever Red (@ForeverRed98) December 4, 2018