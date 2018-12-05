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Спорт РИА Новости

"Спартак" обыграл "Йокерит", Хохлачев и Федоров набрали по три очка

5 декабря 2018, 22:45
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© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"Хоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака
© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"
Семён Галькевич
Р-Спорт
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Московский "Спартак" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ, "красно-белые" впервые одержали победу над клубом из Хельсинки в домашней игре.
МЫТИЩИ (Московская область), 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Московский "Спартак" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ, "красно-белые" впервые одержали победу над клубом из Хельсинки в домашней игре.
Встреча, состоявшаяся в среду в подмосковных Мытищах, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) в пользу "Спартака". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Хохлачев (на 29-й и 45-й минутах), Артем Федоров (51) Илья Зубов (52) и Александр Осипов (57), у "Йокерита" отличился Кристиан Весалайнен (28).
Форвард "Спартака" Федоров набрал три очка в одном матче впервые с декабря 2016 года, когда играл за московское "Динамо". Также три очка набрал Хохлачев.
19-летний форвард Весалайнен, арендованный "Йокеритом" у клуба НХЛ "Виннипег", забросил вторую шайбу в своем третьем матче в КХЛ.
"Спартак" следующий матч проведет в субботу в Магнитогорске против "Металлурга", "Йокерит" в пятницу сыграет в Ярославле против "Локомотива".
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