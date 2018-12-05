Крицюк сообщил, что не подписывал характеристику на Мамаева

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк заявил, что он не видел и не подписывал характеристику на полузащитника "быков" Павла Мамаева, которую защита футболиста представила в суде по делу о двух потасовках с участием игрока.
Две потасовки с участием Мамаева форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". В среду Тверской суд Москвы продлил арест полузащитнику "горожан" Павлу Мамаеву до восьмого февраля 2019-го года.
"Позицию по Павлу Мамаеву озвучило руководство. Я так понимаю, она не менялась. Мы можем только ждать, от нас ничего не зависит. Все решения по этому вопросу – за руководством клуба. У меня отличные отношения с Пашей, он хороший парень. Обидно, что все так получилось. Будем надеяться, что в скором времени все поменяется. Лично ко мне никто не обращался. Я ничего не подписывал. Я не видел. Ко мне не подходили, то есть не то чтобы я отказывался это делать", – сказал журналистам Крицюк.