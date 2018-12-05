Крицюк сообщил, что не подписывал характеристику на Мамаева

"Позицию по Павлу Мамаеву озвучило руководство. Я так понимаю, она не менялась. Мы можем только ждать, от нас ничего не зависит. Все решения по этому вопросу – за руководством клуба. У меня отличные отношения с Пашей, он хороший парень. Обидно, что все так получилось. Будем надеяться, что в скором времени все поменяется. Лично ко мне никто не обращался. Я ничего не подписывал. Я не видел. Ко мне не подходили, то есть не то чтобы я отказывался это делать", – сказал журналистам Крицюк.