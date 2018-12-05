Газинский: начнем ответный матч в Кубке России с "Ростовом" с нуля

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский заявил, что в ответном матче Кубка России с "Ростовом" его команда начнет все с чистого листа.
Первый четвертьфинальный матча Кубка России, состоявшийся в среду в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Ответный четвертьфинальный матч состоится в Ростове-на-Дону в феврале.
"Никакая команда не хочет проигрывать. Конечно, нам хотелось бы создать задел перед ответной игрой в Ростове. Обидно, что на своем поле пропустили два мяча. Теперь нам придется начинать все с нуля в гостях. Я не думаю, что результат связан с плотным графиком. Мы давно играем в нем. Оправдываться им точно нельзя. Впереди у нас два матча в этом календарном году. Мы бросим все силы, чтобы победить в них", – сказал журналистам Газинский.
Отвечая на вопрос о причине замены в начале второго тайма, полузащитник сказал, что ощутил небольшой дискомфорт и решил не рисковать здоровьем.
"Я почувствовал небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому решил не рисковать и попросить замену. Впереди еще два важных матчах. Думаю, к "Уфе" (матч состоится 9 декабря) я буду готов", – резюмировал игрок.