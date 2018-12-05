Газинский: начнем ответный матч в Кубке России с "Ростовом" с нуля

"Никакая команда не хочет проигрывать. Конечно, нам хотелось бы создать задел перед ответной игрой в Ростове. Обидно, что на своем поле пропустили два мяча. Теперь нам придется начинать все с нуля в гостях. Я не думаю, что результат связан с плотным графиком. Мы давно играем в нем. Оправдываться им точно нельзя. Впереди у нас два матча в этом календарном году. Мы бросим все силы, чтобы победить в них", – сказал журналистам Газинский.