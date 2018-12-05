Зуев: при счете 0:2 перестали бояться "Краснодар"

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты "Ростова" после двух пропущенных голов в матче 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" перестали бояться соперника, заявил полузащитник ростовского клуба Александр Зуев.
"Ростов" в среду на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче 1/4 финала Кубка России - 2:2. К исходу первого получаса встречи гости уступали со счетом 0:2.
"Сложная игра, но мы довольны результатом, потому что в первые 30 минут проиграли почти все, включая подборы. Мы уступали 0:2 и, можно сказать, спасли игру, забив два мяча на выезде. По сегодняшнему матчу это очень хороший результат. Начиная с 30-й минуты мы добавили в агрессии, движении, стали чаще забирать подборы, перестали бояться соперника. При счете 0:2 нам было нечего терять. Вероятно, это повлияло на нашу игру", – сказал журналистам Зуев.
Ответный четвертьфинальный матч Кубка России пройдет на "Ростов-Арене" в Ростове-на-Дону 23 февраля 2019-го года.