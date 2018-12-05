Зуев: при счете 0:2 перестали бояться "Краснодар"

"Сложная игра, но мы довольны результатом, потому что в первые 30 минут проиграли почти все, включая подборы. Мы уступали 0:2 и, можно сказать, спасли игру, забив два мяча на выезде. По сегодняшнему матчу это очень хороший результат. Начиная с 30-й минуты мы добавили в агрессии, движении, стали чаще забирать подборы, перестали бояться соперника. При счете 0:2 нам было нечего терять. Вероятно, это повлияло на нашу игру", – сказал журналистам Зуев.