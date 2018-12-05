"Салават Юлаев" победил "Слован" и прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над братиславским "Слованом" в регулярном чемпионате КХЛ и прервал серию из четырех поражений.
Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу "Салавата". Шайбы у победителей забросили Тему Хартикайнен (6-я минута), Егор Дубровский (6), Петр Хохряков (35) и Дмитрий Кугрышев (37, 47). В составе проигравших отличились Рудольф Червены (28) и Адам Лишка (29).
Для "Слована" это поражение стало восьмым подряд.