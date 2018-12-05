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Спорт РИА Новости

"Салават Юлаев" победил "Слован" и прервал серию поражений в КХЛ

5 декабря 2018, 23:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХоккеисты "Салавата Юлаева"
Хоккеисты Салавата Юлаева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над братиславским "Слованом" в регулярном чемпионате КХЛ и прервал серию из четырех поражений.
Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу "Салавата". Шайбы у победителей забросили Тему Хартикайнен (6-я минута), Егор Дубровский (6), Петр Хохряков (35) и Дмитрий Кугрышев (37, 47). В составе проигравших отличились Рудольф Червены (28) и Адам Лишка (29).
Для "Слована" это поражение стало восьмым подряд.
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КХЛХК СлованХК Салават ЮлаевСпортХоккей
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