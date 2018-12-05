Ташаев: надеюсь, для Кокорина и Мамаева кошмар скоро закончится

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Сергей Астахов. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Александр Ташаев заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с содержащимися в СИЗО футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Кокорин и Мамаев заключены под стражу за участие в двух потасовках в столице в октябре. В среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.
"Кокорина я знаю с детства, хотелось бы поддержать Сашу, его родителей, всех близких и родственников. Ужасная ситуация, надеюсь, что все закончится хорошо. Саша мой друг, Мамаева я тоже знаю. Понятно, что вся эта ситуация неприятна. Думаю, большинство людей за то, чтобы ребята были на поле, помогали своим клубам. Это будет хорошо для всех, надеюсь, этот кошмар в скором времени для них закончится", - сказал Ташаев журналистам.
Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.