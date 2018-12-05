Ташаев: надеюсь, для Кокорина и Мамаева кошмар скоро закончится

"Кокорина я знаю с детства, хотелось бы поддержать Сашу, его родителей, всех близких и родственников. Ужасная ситуация, надеюсь, что все закончится хорошо. Саша мой друг, Мамаева я тоже знаю. Понятно, что вся эта ситуация неприятна. Думаю, большинство людей за то, чтобы ребята были на поле, помогали своим клубам. Это будет хорошо для всех, надеюсь, этот кошмар в скором времени для них закончится", - сказал Ташаев журналистам.