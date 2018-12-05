Паршивлюк: в игре с "Краснодаром" выжали больше, чем максимум

"Мы проиграли всю борьбу, все подборы, пропустили два мяча, - сказал Паршивлюк журналистам. - Потом встрепенулись. Может, самолюбие взыграло. Хорошо, что забили гол в первом тайме. Во второй половине было легче играть. Мы выжали максимум из сегодняшней игры. Сыграть вничью на выезде – хороший результат для кубкового матча. Мы добились идеального результата, выжав больше, чем максимум".

"Если бы мы играли так, как должны, то игра по-другому должна была складываться. А так мы играли непонятно во что в первые 30 минут. "Краснодар" играет в самый привлекательный футбол (в России). Они и сами играют, и сопернику позволяют это же делать", – резюмировал защитник.