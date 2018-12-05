Уланов: после двух побед, возможно, вовсе не стоит уезжать из Мытищ

"Мы понимали, в какой хоккей играет "Йокерит", там много ребят с талантом. В начале шла плотная игра с обеих сторон, мы первыми пропустили, но Саша Хохлачев быстро сравнял. В третьем периоде все шло до гола, мы забили и получили большие шансы победить, которые не упустили. Нам после двух побед не то, что вернуться стоит в Мытищи в будущем, а, возможно, и сейчас уезжать не стоит, вообще сюда переехать", - сказал Уланов журналистам.