Уланов: после двух побед, возможно, вовсе не стоит уезжать из Мытищ

МЫТИЩИ, 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеистам "Спартака" после двух побед над рижским "Динамо" и финским "Йокеритом", возможно, вовсе не стоит уезжать из Мытищ, заявил тренер "красно-белых" Игорь Уланов.
"Спартак" в среду в Мытищах со счетом 5:1 обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Мы понимали, в какой хоккей играет "Йокерит", там много ребят с талантом. В начале шла плотная игра с обеих сторон, мы первыми пропустили, но Саша Хохлачев быстро сравнял. В третьем периоде все шло до гола, мы забили и получили большие шансы победить, которые не упустили. Нам после двух побед не то, что вернуться стоит в Мытищи в будущем, а, возможно, и сейчас уезжать не стоит, вообще сюда переехать", - сказал Уланов журналистам.
"Мы взяли четыре очка из четырех, атмосфера была замечательная, гостеприимная. Хороший дворец, и болельщикам надо отдать должное, что через пробки добрались", - отметил тренер.