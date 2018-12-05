"Атлетико" разгромил "Сант-Андреу" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского "Атлетико" одержали крупную победу над "Сант-Андреу", выступающим в четвертом дивизионе чемпионата страны, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышли в следующую стадию турнира.
Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Мячи забили Тома Лемар (48-я минута), Никола Калинич (53), Андреа Корреа (55) и Витоло (81).
Первый матч, прошедший 30 октября в Барселоне, также закончился победой "Атлетико" - 1:0.
В другом ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Жирона" на своем поле победила "Алавес" со счетом 2:1 (первая игра – 2:2) и по сумме двух встреч пробилась в следующий раунд турнира.