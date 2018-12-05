Марьямяки: Весалайнен сам решит, ехать ли на молодежный чемпионат мира

МЫТИЩИ, 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард "Йокерита" Кристиан Весалайнен сам решит, стоит ли ему ехать на молодежный чемпионат мира, заявил главный тренер хоккейного клуба из Хельсинки Лаури Марьямяки.
"Йокерит" в среду в Мытищах со счетом 1:5 уступил "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ. 19-летний Весалайнен провел три игры в КХЛ и забил два гола.
"Мы очень хорошо начали первый период, качественно играли. Во втором периоде смогли забить, но уже в следующей смене пропустили, что очень плохо. Мы могли выйти вперед, играя "пять на три", но потом сами нарушили правила, и "Спартак" повел в счете. В третьем периоде катастрофическая игра была с нашей стороны. Весалайнен хороший игрок, на которого мы рассчитываем в будущем. Что касается молодежного чемпионата мира, то я даже не знаю, поедет ли он. Это будет его решение", - сказал Марьямяки журналистам.
Сам Весалайнен пока не знает, будет ли участвовать в молодежном чемпионате мира. 19-летний хоккеист на данный момент не входит в состав сборной Финляндии на МЧМ, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января).
"Пока не знаю, поеду ли на молодежный чемпионат мира, мне надо подумать. У меня еще есть некоторое время, чтобы подумать. Я должен решить, как будет лучше – может, стоит остаться в "Йокерите". Пока не знаю, как будет лучше", - сказал Весалайнен журналистам.