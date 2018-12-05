Марьямяки: Весалайнен сам решит, ехать ли на молодежный чемпионат мира

"Мы очень хорошо начали первый период, качественно играли. Во втором периоде смогли забить, но уже в следующей смене пропустили, что очень плохо. Мы могли выйти вперед, играя "пять на три", но потом сами нарушили правила, и "Спартак" повел в счете. В третьем периоде катастрофическая игра была с нашей стороны. Весалайнен хороший игрок, на которого мы рассчитываем в будущем. Что касается молодежного чемпионата мира, то я даже не знаю, поедет ли он. Это будет его решение", - сказал Марьямяки журналистам.